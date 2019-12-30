نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر القصف الأمريكي لمقرات الحشد الشعبي وانتهاك سيادة العراق

2019/12/30 | 15:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

عبرت نقابة الصحفيين العراقيين، عن استنكارها للقصف الأمريكي مساء أمس الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي الذي يعد قوة عسكرية وجزء من القوات

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