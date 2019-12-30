الصادقون النيابية تطالب باستدعاء السفير البحريني لدى بغداد

2019/12/30 | 15:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية، عدي عواد، وزير الخارجية العراقي، باستدعاء سفير البحرين في البلاد، وتسليمه مذكرة احتجاجا شديدة اللهجة.

وقال عواد،

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