تواقيع نيابية لإدراج الاعتداء الامريكي كفقرة اولى في جلسة اليوم

2019/12/30 | 15:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب عدد من النواب، اليوم الاثنين، هيئة رئاسة مجلس النواب بإدراج موضوع القصف الامريكي على مواقع الحشد الشعبي على جدول اعمال جلسة اليوم كفقرة اولى.

هذا وقد تعرضت قيادة قاطع عمليات الجزيرة للحشد الشعبي في الانبار وموقع اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي الى قصف امريكي بواسطة طائرات مسيرة مساء امس الاحد.

واسفر القصف الجوي الامريكي الى مقتل 27 عنصر من الحشد الشعبي واصابة ما يقارب 51 كحصيلة نهائية.

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