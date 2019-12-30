ملاكمة الشرطة تجدد عقود اثنين من لاعبيها

2019/12/30 | 15:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

جددت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي، اليوم الاثنين، عقود اثنين من لاعبي فريق الملاكمة.

واللاعبان هما البطلان قاسم كريم ومنتظر تحسين، استعداداً للاستحقاقات المحلية والدولية القادمة، وبناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق الذي يقوده المدرب الكفء علي شاكر.

ويأتي قرار تجديد عقود اللاعبين بتوصية من المدرب علي شاكر، في إطار حرص الجهاز الفني على الاحتفاظ بنجومه من أجل ديمومة النجاح المتحقق في بطولات الموسم الماضي كذلك لدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، لاسيما بعد تقديمها مستويات مميزة في نزالات الموسم الماضي.

ويستعد فريق الشرطة للملاكمة للمشاركة في بطولة أندية العراق للمتقدمين التي من المقرر أقامتها منتصف شهر شباط من العام الجديد.

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