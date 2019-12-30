2019/12/30 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

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المرجع السيستاني يعزي بوفاة رجل الدين شمس الخراساني

بغداد اليوم- بغداد

طالب عدد من النواب، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، بإدراج القصف الأمريكي على مواقع تابعة للحشد الشعبي، يوم أمس في قضاء القائم على جدول اعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق تكشف عن عدد النواب الذين

بغداد اليوم -بابل

أفاد مصدر أمني من محافظة بابل، الإثنين (30 كانون الأول 2019)، باستمرار اعتصام المحاضرين المجانيين أمام مديرية التربية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحاضرين المجانيين في محافظة بابل، ما زالوا مست

بغداد اليوم-الانبار

أعلنت دائرة صحة الانبار، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، ولادة (6) توائم في مستشفى هيت العام لثلاث سيدات وبعمليات قيصرية.





وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الدكتورة الاختصاص نسائية وتوليد صبا رافع الخطيب، أ

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