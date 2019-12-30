الحزب الإسلامي: القصف الامريكي تصعيد خطير ينذر بصراع مسلح

2019/12/30 | 15:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عدَ الحزب الإسلامي العراقي، اليوم الاثنين، الهجوم الامريكي على مقرات كتائب حزب الله في مدينة القائم غربي الانبار، انتهاك خطير لسيادة العراق، مؤكدا ان هذا تصعيد "خطير" ينذر بصراع مسلح لا تحمد عقباه.

وقال الحزب في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "من الخطورة تحول العراق الى ساحة لتصفية الحسابات بين الدول"، داعيا "الاطراف العراقية كافة للتعاون من اجل تحويل العراق الى ساحة لحل الخلافات بالحوار وسياسة التهدئة لا ساحة صراع كما يراد اليوم".

وأضاف ان "وقوع مثل هذه الهجمات انتهاك خطير للسيادة العراقية، وضرب للاتفاقيات الدولية التي تربط العراق مع الدول الأخرى".

وأكد ان "تكرار هذه العمليات العسكرية سوف يفتح الباب للمزيد من الفوضى وعودة الاضطرابات الى الساحة العراقية"، منبها الى ان "فلول الارهاب ما زالت تنتظر اللحظة المناسبة لتعيث في ارض العراق الفساد من جديد".

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