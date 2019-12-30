2019/12/30 | 15:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، القصف الأمريكي لمقرات الحشد الشعبي وانتهاك سيادة العراق.

وذكرت النقابة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انها "تستنكر القصف الأمريكي الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي الذي يعد قوة عسكرية وجزء من القوات المسلحة العراقية".

واضافت ان "هذا العدوان الغاشم الذي أودى بحياة العديد من المقاتلين العراقيين يعتبر منافياً لقواعد السلوك الدولي وخرق فاضح للسيادة العراقية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت "في الوقت الذي تدين فيه نقابة الصحفيين العراقيين هذا العمل العدواني، داعية الجهات والمنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها لمنع تكرار مثل هذه الاعمال العدائية التي تلحق الضرر بالعراق ارضاً وشعباً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الصحفيين: القصف الأمريكي انتهاك لسيادة العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الصحفيين: القصف الأمريكي انتهاك لسيادة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).