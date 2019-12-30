بلاسخارت: العراقيون دفعوا ثمنا باهظا من أجل التغيير

2019/12/30 | 15:36 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إنّ في الأشهر الماضية دفع العراقيون ثمناً باهضاً من أجلِّ إسماع صوتهم للعالم ولتحقيق التغيير...

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