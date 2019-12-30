كهرباء الجنوب: خروج بعض خطوط الشبكة الكهربائية عن الخدمة نتيجة النزاعات العشائرية في البصرة

2019/12/30 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

نبهت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب فرع شمال البصرة، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، الى خروج بعض خطوط الشبكة الكهربائية عن الخدمة هي نتيجة النزاعات العشائرية في المحافظة.

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "في الوقت الذي تحرص الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب / فرع شمال البصرة على الاهتمام بالصيانات الوقائية الضرورية لمعالجة المغادرات في خطوط الشبكة الكهربائية، من أجل ديمومتها والحفاظ عليها واستقرار الفولتية فيها، تتفاجأ بخروج بعضها جراّء النزاعات العشائرية".وأضاف البيان: "ما تزال مغذيات الترابة والمباهلة خارج العمل بسبب وجود نزاع عشائري".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، بمقتل واصابة 4 اشخاص بنزاع عشائري في منطقة التميمة وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نزاعا عشائريا اندلع في منطقة التميمة، بالقرب من قيادة شرطة البصرة، اسفر عن مقتل شخصين واصابة ا2نين اخرين بجروح بليغة".

بغداد اليوم-النجف

قدم المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، تعزيته الى محمد كاظم الشمس بوفاة والده رجل الدين حسين شمس الدين خراساني.

وذكر السيستاني في تعزيته: "جناب المستطاب محمد كاظم الشمس، السلام عليكم ورحمة

بغداد اليوم- بغداد

طالب عدد من النواب، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، بإدراج القصف الأمريكي على مواقع تابعة للحشد الشعبي، يوم أمس في قضاء القائم على جدول اعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق تكشف عن عدد النواب الذين

بغداد اليوم -بابل

أفاد مصدر أمني من محافظة بابل، الإثنين (30 كانون الأول 2019)، باستمرار اعتصام المحاضرين المجانيين أمام مديرية التربية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحاضرين المجانيين في محافظة بابل، ما زالوا مست

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