2019/12/30 | 15:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. مقر الحشد الشعبي بعد استهدافه من القوات الامريكية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. مقر الحشد الشعبي بعد استهدافه من القوات الامريكية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).