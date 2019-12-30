شاهد.. ساعة Big Ben تقرع من جديد ليلة رأس السنة

2019/12/30 | 15:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشرت قناة سي ان بي سي، تقريرا مرئيا عن أعمال الصيانة في ساعة Big Ben التاريخية في بريطانيا، مؤكدة أن جرس الساعة سيقرع من جديد استقبالاً للسنة الجديدة.

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