تحالف القوى: يجب أن تكون جميع القطعات تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة

2019/12/30 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر تحالف القوى العراقية، أن قصف مقار الحشد الشعبي يسيء للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة الاميركية.

وأشار التحالف في بيان، الى أن هذا التطور الخطير إنما يسيء للعلاقة الوطيدة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، ويهدد المصالح المشتركة، ويضعف من قدرات مواجهة الإرهاب.

وطلب التحالف الجميع بضبط النفس وإيقاف الهجمات العسكرية وادخارها لمقاتلة الإرهاب، مع ضرورة أن تكون جميع القطعات المسلحة تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وألا ينفرد طرفٌ ما لوحده بالقرار نيابة عن الدولة العراقية.

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