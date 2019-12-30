2019/12/30 | 15:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلنت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن مشاركتها في حملة التبرع التي تم تدشينها من أجل السجين السعودي الشاب فرج سنيد السعدي، الذي يقبع خلف أسوار سجن منطقة الجوف.وحرصت حليمة بولند، التي تتواجد في المملكة العربية السعودية وقدمت حفل ليلة عباديات التي أحياها النجم السعودي عبادي الجوهر ليل الـ27 من كانون الأول الجاري، على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حليمة بولند تتبرع لعتق سجين سعودي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حليمة بولند تتبرع لعتق سجين سعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).