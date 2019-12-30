مستقلون تدعو الفعاليات السياسية الى توحيد موقفها دفاعا عن العراق وسلامة مواطنيه

2019/12/30 | 15:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..دانت كتلة مستقلون انتهاك القوات الامريكية السيادة العراقية باستهدافها مقرات لهيئة الحشد الشعبي داخل اراضي البلاد.وذكر بيان للكتلة ان: وجود القوات الأجنبية بما فيها الأمريكية هو لدعم جهود الحكومة العراقية في حربها ضد الارهاب والذي كانت فصائل الحشد الشعبي في طليعتها في معركتنا ضد داعش دفاعا عن الانسانية أمام اشد هجمة ارهابية شرسة.[…]

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