صالح ومسجدي يؤكدان أهمية دعم استقرار العراق واحترام الإرادة الوطنية

2019/12/30 | 16:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين، مع السفير الإيراني لدى العراق "إيرج مسجدي" تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

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