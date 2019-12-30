أوغلو: مشروع قانون إرسال قوات إلى ليبيا سيصل البرلمان اليوم

2019/12/30 | 16:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأثنين، أن مشروع القانون الذي يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا سيصل البرلمان اليوم.

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