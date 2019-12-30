حسن سالم يعلن استعداده ليكون جندي للقتال ضد الأمريكان ثأراً لدماء الشهداء

2019/12/30 | 16:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلن النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، عن استعداده ليكون جندي للقتال ضد الامريكان ثارا لدماء الشهداء.

وقال سالم في تغريدة على

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