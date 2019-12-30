ظريف: نسعى لفرض الأمن في إدلب والتعاون الروسي التركي يدعم ذلك

2019/12/30 | 16:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سعي بلاده لفرض الأمن في إدلب السورية في ظل أوضاع هذه المنطقة التي وصفها بـ"الهشة"، حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وقال ظريف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو اليوم الاثنين، "بالرغم من أن الأوضاع في إدلب السورية هشة لكننا نسعى لفرض الأمن هناك، التعاون الروسي التركي يصب في هذا المجال".

وأضاف ظريف "التعاون الثلاثي بين روسيا وسوريا وإيران تمكن من تشكيل اللجنة الدستورية، وهذا أمر مهم جدا".

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