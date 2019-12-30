إحباط محاولة تهريب (16) عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي

2019/12/30 | 16:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن احباط محاولة تهريب (16) عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بناءً على معلومات من شعبة استخبارات محطة بوابة البصرة، تم تشكيل لجنة كشف من الدوائر ذات العلاقة عثرت على حاويات عدد (4) حجم (40 قدم)، تبين انها تحتوي بداخلها على عجلات دون الموديل عدد (16) معدة للتهريب".

وأوضحت انه "تم احالة ما تم ضبطه الى مركز شرطة الجمرك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".

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