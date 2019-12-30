هل يمكن إعادة تكليف عبد المهدي برئاسة الحكومة من قبل رئيس الجمهورية؟.. قانوني يوضح

2019/12/30 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين (30 كانون الأول 2019) عن وجود إمكانية لإعادة تكليف عادل ...





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