كلوب: لا أستطيع حل لغز ماني وصلاح

2019/12/30 | 16:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تحلى المدرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بدبلوماسية شديدة عند الحديث عن ثنائي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني.

وبسؤاله عن من الأحق بين الثنائي للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، رد كلوب "ليس لدي حل لهذا اللغز".

وأضاف عبر صحيفة إكسبريس البريطانية "أحب الثنائي، لذا سيكون الأمر سهلا بالنسبة لي، كلاهما يستحق المركز الأول".

وأشار المدير الفني لليفر "لقد حصلت على جائزة أخرى هذا الأسبوع، مع الإشارة إلى أنني لا أعترف بالجوائز الفردية خاصة على مستوى المدربين، نلت عدة جوائز هذا العام".

وأتم كلوب "صلاح وماني لاعبان رائعان، لكن لا يمكنني الاختيار، هناك أشخاص سيشاركون في التصويت، وأي منهما يستحق الفوز بالجائزة".

ويتنافس ماني وصلاح مع الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي سيقام يوم 7 كانون الثاني المقبل في الغردقة المصرية.

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