العراق: صدور حكم بالحبس الشديد لخمس سنوات بحق نائبة سابقة.. من هي؟

2019/12/30 | 16:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر عراقي مطلع، الاثنين، عن اسم النائب السابق الصادر بحقه حكم بالحبس الشديد لخمس سنوات....

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