رئاسة الادعاء العام توجه محاكم الاستئناف الاتحادية بإعلامها بنتائج حوادث التظاهرات

2019/12/30 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت رئاسة الادعاء العام التابعة لمجلس القضاء الأعلى، كتاباً وجهت فيه رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية كافة بإعلامها بنتيجة الاجراءات القانونية المتخذة بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين والقوات الامنية والاعتداء على وسائل الاعلام.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن رئاسة الادعاء العام اوعزت الى الهيئات التحقيقية القضائية المشكلة بسرعة انجاز التحقيق بهذا الصدد خلال التظاهرات التي شملت عدد من المحافظات..



واضاف البيان أن توجيه الادعاء العام صدر بناءً على الامر القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى الخاص بتشكيل هيئات تحقيقية قضائية في كل محافظة من المحافظات التي وقعت فيها التظاهرات منذ تشرين الاول الماضي.

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