2019/12/30 | 16:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد رئيس الجمهورية برهم صالح والسفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، الاثنين، أهمية “احترام الإرادة الوطنية” العراقية في الإصلاح دون تدخلات خارجية، فيما أشارا إلى أن العراق المستقر المستقل هو دعامة أساسية للأمن والتفاهم الإقليمي.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين، في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح و “السفير الايراني” يؤكدان على سيادة الدولة ورفض اي تدخلات خارجية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح و “السفير الايراني” يؤكدان على سيادة الدولة ورفض اي تدخلات خارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).