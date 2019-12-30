وزارة العمل توضِّح آلية منح القروض الميسرة للباحثين عن العمل وامتيازاتها

2019/12/30 | 16:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراق توضِّح آلية منح القروض الميسرة للباحثين عن العمل وامتيازاتها.

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