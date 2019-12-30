قصف امريكي ايراني متبادل على الاراضي العراقية والرئيس صالح يحذر | تقرير

2019/12/30 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين، فبعد استهداف قاعدة كي ون الامريكية في كركوك، والتي اتهمت فيها اميركا أذرع ايران في المنطقة كما سمتها، وشنت القوات الامريكية هجوما بطائرات مسيرة استهدفت منشآت تابعة لحزب الله في العراق وسوريا .

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