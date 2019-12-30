سائرون ردا على العبادي: يعيش عقدة خسارة منصب رئيس الوزراء ويحاول تضليل الرأي العام

2019/12/30 | 16:38 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- شن تحالف “سائرون”، الاثنين، هجوما على رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، مبيناان تصريحاته الأخيرة “مؤسفة وغير مسؤولة”، فيما اشار الى انه يعيش “عقدة” خسارة منصب رئيس الوزراء ويحاول تضليل الرأي العام.وذكر التحالف في بيان، تلقته /SNG/،”لقد استمعنا لتصريحات حيدر العبادي، المؤسفة وغير المسؤولة بخصوص تشكيل الحكومة وإتهام تحالف سائرون بما لايليق به ...

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