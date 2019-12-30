لحظة الاستهداف.. الجيش الأميركي ينشر فيديو قصف كتائب حزب الله بالعراق

2019/12/30 | 16:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر الجيش الأميركي مقطعا مصورا يوثق الضربات الجوية التي استهدفت فيها مقرات لكتائب حزب الله في العراق وسوريا الأحد.

ويظهر المقطع المصور الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" استهداف أحد المقرات بطائرة مسيرة عن بعد "درون" وكيفية تنفيذ الضربة وإصابة الهدف بدقة.

كما نشر الجيش الأميركي صورا جوية تظهر بعض المقرات التي تعرضت للهجوم الجوي، وكيف ظهرت قبل وبعد الضربة.​

صور جوية من الجيش الأميركي تظهر القواعد التابعة لكتائب حزب الله والتي تعرضت للهجوم

وارتفعت إلى 25 قتيلا حصيلة الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت ليل الأحد قواعد لفصيل عراقي موال لإيران، ردا على مقتل أميركي في هجوم صاروخي.



وقد وصف البنتاغون الضربات بـ"الناجحة".

إحدى المقرات التي تعرضت للتدمير بضربة جوية أميركية في القائم

وشنت القوات الأميركية خمس ضربات مساء الأحد استهدفت منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل الموالية لإيران في الحشد الشعبي الذي يعد جزء من القوات العراقية وتخضع بعض فصائله لهيمنة إيرانية.

وأعلن وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر الأحد أن الضربات ضد قواعد كتائب حزب الله الموالي لإيران في العراق وسوريا كانت "ناجحة"، ولم يستبعد خطوات أخرى "إذا لزم الأمر من أجل أن نعمل للدفاع عن النفس وردع الميليشيات او إيران" من ارتكاب اعمال معادية.

قتل نحو 25 شخصا في الهجوم الذي وقع في مناطق حدودية بين العراق وسوريا

وقال إسبر إنه ناقش في وقت سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "خيارات أخرى مطروحة"، بعد وقوع 11 هجوما صاروخيا خلال الشهرين الماضيين ضد المصالح الأميركية في العراق، بالتزامن مع انطلاق انتفاضة شعبية على السلطة وراعيتها إيران.

استخدم الجيش الأميركي طائرات درون لتنفيذ الضربة الجوية

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