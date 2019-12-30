ألمانيا تتابع

2019/12/30 | 16:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، إن بلاده تتابع بقلق شديد التقارير عن خطط تركيا العسكرية في ليبيا، حيث تعتزم أنقرة أرسال قوات لمساندة حكومة الوفاق وميليشيات متحالفة معها، ضد الجيش الوطني الليبي.

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