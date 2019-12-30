كلوب: لا أستطيع حل لغز صلاح وماني

2019/12/30 | 16:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحلى المدرب الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بدبلوماسية شديدة عند الحديث عن ثنائي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني.

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