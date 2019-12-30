الكشف عن حقيقة انتشار انفلونزا الخنازير في اقليم كردستان

2019/12/30 | 16:38 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أفاد وزير الصحة بحكومة اقليم كردستان سامان البرزنجي، الاثنين، بأن مرض انفلونزا الخنازير هو ذاته الانف...

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