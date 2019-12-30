2019/12/30 | 16:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة رويترز للأنباء، الاثنين، بوقوع إطلاق نار مرتبط بعملية سطو على مقهى في برلين.

وأعلنت الشرطة الألمانية أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار من شخص مجهول في شارع فردريشتراسيه بوسط العاصمة برلين.

وذكر الحساب الرسمي لشرطة برلين على موقع "تويتر" أن "هناك عملية أمنية تجري في شارع فردريشتراسيه"، وأنه "وفقا للتقديرات الأولية، فإن شخصا مجهولا أطلق عدة طلقات في أحد المتاجر"​​​.

وأضافت الشرطة أن "الوضع أصبح تحت السيطرة في شارع فردريشتراسيه".

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