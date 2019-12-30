قيادي بدولة القانون: حرق مقرات الحشد الشعبي وقصفها يندرجان ضمن مخطط واحد

2019/12/30 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأى القيادي في دولة القانون، سامي العسكري، الإثنين (30 كانون الأول 2019) أن حرق مقرات الحشد الشعبي، وقصف مقراته مخطط واحد، على حد قوله.

وقال العسكري، عبر تغريدة، على منصة تويتر إن "‏حرق مقرات الحشد الشعبي من قبل المتظاهرين وتشويه صورته من قبل بعض السياسيين والاعلاميين وقصف مقراته من قبل الامريكان تكشف ان المخطط واحد".

وأضاف أن "الكثير من المنفذين أدوات غبية لا تعي ما تفعل..



تنفذ مخططات الأعداء، يخربون بيوتهم بأيديهم"، منبها: "فاعتبروا يا أولي الألباب".

وأحرق متظاهرون غاضبون، عددا من مقرات الأحزاب، والفصائل المسلحة، أغلبها في محافظات ذي قار، والديوانية، وميسان، في أوقات مختلفة بالتزامن مع انطلاق التظاهرات، في العاصمة بغداد ومحافظات وسطى وجنوبية، مطلع تشرين الأول الماضي.

وأعلن الحشد الشعبي، يوم أمس، أن طائرات أميركية مسيرة، استهدفت مواقع للواء 45 في الحشد الشعبي غربي محافظة الأنبار.

فيما أعلن مدير مديرية الحركات في هيأة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، صباح اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف على مقرات الحشد، غربي الأنبار.

وقال الربيعاوي في تصريح نقله موقع "الحشد الشعبي"، ان "حصيلة الاعتداء الغاشم على مقرات اللواءين 45 و46 بلغت 25 شهيدا و51 جريحا".

وأضاف، ان "عدد الشهداء قابل للزيادة نظرا لوجود جرحى في حالة حرجة وإصابات بليغة".

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين (30 كانون الأول 2019) عن وجود إمكانية لإعادة تكليف عادل عبد المهدي، برئاسة الحكومة في العراق في حالة واحد فقط.

وأوضح التميمي، في تصريح صحفي، أن "الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا

بغداد اليوم - بغداد

طالبت حركة البشائر الشبابية، الاثنين، بتعزيز قدرات القوات المسلحة الدفاعية لمواجهة التحديات التي تهدد سيادة العراق وامنه.

وقالت الحركة في بيان، إن "الولايات المتحدة الأمريكية اقدمت على عدوان سافر استهدف مقرات

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر برلماني، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، بأن مجلس النواب عقد جلسة تداولية، برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب يعقد جلسة تداولية برئاسة حسن الكعبي

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