دلور ميقري - سارة في توراة السفح: بقية الفصل التاسع

2019/12/30 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 3زَري، لفتت أيضاً نظرَ الجار الفتى، المعروفة أسرته الصغيرة بآل " كُرّي عيشة "، كونه رأى لأول مرة جانباً من شعرها الغزير، الأشقر.إلى ذلك، كانت سحنتها متناسقة القسمات، تطل منها عينان حزينتان بلون أخضر قاتم.في المقابل، كانت ضحكتها تصبح آسرة، مع تفتح غمازتين على جانبيّ الفم.لكن لو قدّر لها أن تطلق شلال شعرها أمام ناظريّ الفتى، لانتبه إلى الخيوط الفضية، المتداخلة مع ذهبه.كان يصغرها بعقدٍ من الأ......

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