محمد إنفي - المصالحة الاتحادية بين الإرادة السياسية وشرط التقييم والنقد الذاتي

2019/12/30 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_إنفي لقد ذكرني مقال الأخ على العنبوري "في المصالحة الاتحادية" (انظر "فروم الاتحاديات والاتحاديين"، 26 دجنبر 2019) بهذا العنوان الذي كنت قد وضعته لمشروع مقال، بنية التفاعل، من خلاله، مع بعض ردود الفعل التي أعقبت "نداء الأفق الاتحادي: المصالحة والانفتاح".لم يكتب لهذا المقال - الذي صيغ عنوانه قبل الاحتفال بالذكرى الستين- أن يرى النور لأسباب حكيتها في "تجربة ألم".ولكون موضوعه لا يزال ذا راهنية، فلا ب......

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