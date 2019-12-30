كامل علي - ألاديان وتطورها - 1

2019/12/30 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_علي مقدمة: كما أثبت نشارلس داروين بأنّ إلإنسان جاء إلى الوجود نتيجة التطور بدءا من أول خلية حية وحيدة وكما أثبته العلماء من بعده وخاصة بعد إكتشاف الأحافير وتوصل العلماء في العصر الحديث إلى فك رموز الشفرة الجينية للإنسان وبعض الكائنات الدنيا التي تأتي في أسفل الهرم والتشابه الجيني بين كائنات كرتنا الأرضية وبعد دراسة تأريخ ألأديان نستنج بأن ألأديان خضعت لمبدأ التطور.فكل دين جديد يولد من رحم الدي......

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