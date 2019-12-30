شماعة الحرب والأبادة

2019/12/30 | 17:31 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلوى الياس عندما نتحدث عن هاتين الحالتين يخطر على بال المرء القتل والخطف والتهجير والاغتصاب، كل ما ذكرناه يعاني منه الفرد الإيزيدي منذ أكثر من تسعة أعوام، أي بداية الحرب السورية ومرورا بالأبادة الجماعية التي حدثت في شنكال في الثالث من آب 2014، ينتج من تلك المعاناة تفكيرين مختلفين، التفكير الأول إما أن يضاعف …

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