جلسة “تداولية” بقاعة شبه فارغة.. صور تكشف عدد حضور النواب لجلسة البرلمان اليوم

2019/12/30 | 17:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت صور من داخل قاعة مجلس النواب، اليوم الاثنين، حالة غياب كبيرة لاعضاء البرلمان الذي عقد جلسة اليوم قالت الدائرة الإعلامية للمجلس عنها بأنها “تداولية” واظهرت الصور ايضا ترؤس بشير الحداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب للجلسة التداولية التي شهدت قبيل انعقادها جمع تواقيع برلمانية لإدراج فقرة ” القصف الاميركي لمعسكرات الحشد في مدينة القائم […]

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