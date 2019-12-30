السّيستاني يُندّد بالضربات الأميركيّة على مواقع حزب الله في العراق

2019/12/30 | 17:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق دان المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق _#علي_السيستاني الضربات التي نفذتها #القوات_الأميركية على مواقع كتائب #حزب_الله في #العراق أمس الأحد.وقال بيانٌ صادر عن الموقع الرسمي للسيستاني: […]

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