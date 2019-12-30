2019/12/30 | 17:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن الشركات الصينية استأنفت العمل بمشروعين كبيرين للطاقة ،وهما من المشاريع التي لم تستكمل في السنوات السابقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف العمل بمشروعين كبيرين للطاقة ضمن الاتفاقية مع الصين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف العمل بمشروعين كبيرين للطاقة ضمن الاتفاقية مع الصين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).