2019/12/30 | 17:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني ،اليوم الاثنين، الاعتداء على مقاتلين عراقيين في مدينة القائم ،مشددا على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية العليا تشدد على احترام السيادة العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية العليا تشدد على احترام السيادة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).