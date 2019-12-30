ظريف يغادر موسكو متوجهاً الى بكين تلبية لدعوة وانغ يي

2019/12/30 | 17:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} توجّه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بكين عصر الیوم الاثنین مغادرا موسكو في زيارة رسمية للصين بدعوة من نظيره وانغ يي.بحسب فارس الاخبارية

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