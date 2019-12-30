تفوق جديد لميسي على رونالدو في العقد الحالي

2019/12/30 | 17:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، على جميع اللاعبين في عدد التمريرات الحاسمة التي قدمها في العقد الحالي الذي يشارف على النهاية.

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