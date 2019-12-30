إسقاط طائرة تجسسية للعدوان السعودي في صعدة

2019/12/30 | 17:40 - المصدر: العهد نيوز

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أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم، طائرة تجسسية لقوى العدوان بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدفاعات الجوية

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