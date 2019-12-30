خلية الاعلام الامني تعلن انتهاء المرحلة الثامنة من إرادة النصر وتكشف نتائجها

2019/12/30 | 17:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، انتهاء المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر، فيما كشفت عن نتائجها.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق قوات

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