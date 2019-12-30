2019/12/30 | 17:40 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستانى معلقا على الغارات الأمريكية: يجب احترام سيادة العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/30 | 17:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستانى معلقا على الغارات الأمريكية: يجب احترام سيادة العراق) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستانى معلقا على الغارات الأمريكية: يجب احترام سيادة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).