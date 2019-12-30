حقوق الإنسان: ١٤ شهيدا و١٩ جريحا بحالات الاغتيال للناشطين على خلفية التظاهرات

2019/12/30 | 17:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاثنين، عن توثيقها حالات الاغتيال والاستهداف لناشطين ومتظاهرين وإعلاميين على خلفية التظاهرات .

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "المفوضية وثقت عبر فرقها الرصدية حالات اغتيال واستهداف لناشطين ومتظاهرين وإعلاميين منذ الأول من اكتوبر لعام ٢٠١٩ على خلفية التظاهرات حيث بلغ عدد الاغتيالات ومحاولات الاستهداف (٣٣) حالة استشهد على اثرها (١٤) واصيب (١٩) وأغلبها كانت بعد عودتهم من ساحة التظاهر وتنوعت باستخدام الأسلحة النارية والكاتمة والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية والصوتية وهو مؤشر خطير لانتهاك حقوق المواطن في الحياة والأمن والامان والرأي والتعبير والتظاهر السلمي".

وأضاف الغراوي "اننا ندعو الحكومة والقوات الامنية بتعزيز حماية المتظاهرين والمحافظة على حياتهم وملاحقة المجرمين المسؤولين عن حالات الاغتيال والاستهداف وتقديمهم للعدالة والإعلان بكل شفافية عن نتائج التحقيقات".

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