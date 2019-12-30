حقوق الإنسان النيابية تستنكر استهداف الحشد الشعبي: على الحكومة الحفاظ على السيادة الوطنية

2019/12/30 | 17:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استنكرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الاثنين، استهداف مقر الحشد الشعبي في الأنبار، مطالبة الحكومة بالحفاظ على السيادة الوطنية من التدخلات الخارجية.

وقالت اللجنة في بيان تلقته "الغد برس"، إن "اللجنة تعرب عن استنكارها الشديد لوقوع ضحايا شهداء وجرحى في صفوف قوات ومعسكرات الحشد الشعبي في الحدود العراقية السورية".

وبيّنت إن "هذا الاستهداف بمثابة ناقوس خطير تدق اسفين الحرب في المنطقة الحساسة من الشرق الاوسط"، مطالبة الحكومة العراقية بـ"الحفاظ على السيادة الوطنية من التدخلات الخارجية وابعاد شبح الارهاب من داخل حدودنا".

ودعت اللجنة إلى "ضرورة علاج الجرحى خارج العراق والرحمة للشهداء".

واستهدفت القوات الامريكية مقرا لكتائب حزب الله بقضاء القائم في محافظة الانبار، مساء أمس الأحد، وأسفر الاستهداف عن سقوط عشرات الضحايا.

من جانبه أكد مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد الربيعاوي، في بيان له يوم أمس الأحد، أن "قيادة قاطع عمليات الجزيرة للحشد الشعبي في الانبار تعرضت مساء الاحد وموقع اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي الى عدوان أمريكي بواسطة طائرات مسيرة"، موضحاً اغن "الضربات كانت في منطقة المزرعة والشريط الحدودي مع سوريا داخل العمق العراقي".

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