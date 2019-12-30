بومبيو: لن نتغاضى عن قيام ايران بتصرفات تعرض الأمريكيين للخطر

2019/12/30 | 17:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه توجه مع وزير الخارجية مايك بومبيو إلى فلوريدا ، حيث يتواجد حالياً الرئيس دونالد ترامب ، لإطلاعه على آخر الأحداث في الشرق الأوسط...

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