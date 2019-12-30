حقوق الإنسان تطالب الحكومة بحماية العراقيين ومنع انتهاك السيادة

2019/12/30 | 17:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت المفوضية العليا لحقوق الانسان الجميع بضرورة ضبط النفس وعدم ادخال العراق في حروب هو في غنىً عنها وحقن دماء ابنائه واتباع الطرق الدبلوماسية من أجل إيقاف الانتهاكات...

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